"Время играет не в нашу пользу": почему подготовка украинцев к реалиям войны должна стать обязательной

Люди никогда не хотят воевать, но государство должно быть готовым

Начавшаяся 24 февраля 2022 года полномасштабная российская агрессия против Украины поставила перед государством множество новых вызовов. Среди которых необходимость не только победы на поле боя, но и обеспечение устойчивости всего общества к длительной, затяжной войне. От того, как готовы украинцы (не только военные, но и гражданские) отстаивать свои идеалы, будет зависеть и способность выжить.

"Телеграф" объясняет почему существующая система подготовки гражданского населения далека от идеала, какой она должна быть и нужно ли государству ждать соответствующего запроса общества.

"Население должно быть готово к любому развитию событий"

Недавний опрос американского института исследования общественного мнения Gallup показал: только 38% украинцев считают, что нужно воевать до победы (что, в принципе, немало, учитывая тяжесть и продолжительность боевых действий). Вместо этого якобы половина респондентов (а именно 52%) хочет быстрого завершения войны через переговоры. Отметим, этот опрос вызвал много вопросов в среде украинских социологов.

В конце концов никаких предпосылок к такому развитию событий не видят ни украинские военные, ни в Офисе Президента. Особенно учитывая неизменно агрессивную риторику Кремля. Путин продолжает демонстрировать полный отказ от конструктивного диалога и компромиссов.

Третий год полномасштабной войны задает украинцам неудобный вопрос: готовы ли они к длинной дистанции? И речь не о патриотических лозунгах, а о практических навыках выживания. Сможет ли рядовой гражданский житель Киева, Харькова или Одессы сориентироваться в критический момент, оказать первую помощь или даже взять в руки оружие?

Военные подчеркивают: инициатива должна исходить от государства. Обучение населения основам безопасности и первой помощи должно быть стратегической необходимостью, а не вопросом личного желания.

— Уже сейчас есть запрос общества на подготовку. Однако в основном сознательной части населения: волонтеров, людей, которые имеют родных или друзей в армии и т.д. К сожалению, этот запрос не массовый. Поэтому трудно сказать, будут ли в случае форс-мажорной ситуации граждане знать, как действовать, чтобы сохранить свою жизнь или оказать помощь пострадавшему рядом, — говорит в разговоре с "Телеграфом" известный актер и военный Максим Девизоров.

Актер и боец 103 бригады ТрО Максим Девизоров

По его мнению, именно власти должны взять на себя главную роль в организации и проведении мероприятий, направленных на подготовку населения к возможным угрозам.

В конце концов, если хотя бы один человек изъявляет желание к развитию — это уже общество, и такие инициативы следует замечать.

Армия поголовно?

Одна из мыслей, порой звучащая в информационном пространстве: Украине стоит перенять опыт Израиля безопасности. Поскольку наши реалии уже близки к реалиям этой ближневосточной страны. Речь о постоянной угрозе, высоких требованиях к стандартам безопасности и переходе экономики на военные стандарты.

Как говорит в разговоре с "Телеграфом" старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин — обстоятельства Украины все же обуславливают введение обязательной и фундаментальной военной подготовки для гражданских.

— Есть много моделей ее применения: от срочной службы, как в Израиле, до краткосрочной, как в Швейцарии. К примеру, это может касаться молодых людей сразу после окончания школы. Но это уже нюансы. Так или иначе, определенная обязательная военная подготовка должна быть, — считает израильский военный аналитик.

Иголь Левин

По его словам, важны также курсы первой помощи и других навыков гражданского населения. Однако такие мероприятия должны быть организованы отдельно. Их должны внедрять государственные военизированные структуры, обязывающие определенные группы населения овладеть базовыми навыками, в том числе медицинской помощью.

— Для украинцев подготовка к реалиям войны – это не выбор, а необходимость. Украина – не большое богатое государство, которое может позволить себе покупать контрактников и таким образом создать профессиональную армию. По-моему, чтобы выжить, ей нужно стать государством-военным лагерем. Это стратегическая необходимость, которая касается не только государства, но и всего общества, — убежден Игаль Левин.

Как утверждает аналитик, подготовка к войне должна включать в себя все аспекты жизни. Это включает в себя образовательную систему, бизнес и базовую военную подготовку. Начиная со школ и дальше – курсы первой помощи, военные навыки и т.д. – должны стать обязательной составляющей.

"Люди никогда и нигде не хотят воевать"

Игаль Левин убежден, что люди никогда не хотели воевать, не хотят сейчас и не будут в будущем.

— Это естественно. Вот почему ответственность за подготовку лежит на государстве. К примеру, в Израиле или в Финляндии во время нападения Советского Союза в 1940 году люди не хотели воевать, — напоминает аналитик.

По мнению Левина, государство не должно ждать, пока общество "захочет" воевать.

— Вообще-то установка того, что нужно чего-то ждать — путь к провалу и катастрофе. Во время войны нужно действовать активно. Люди не хотят войны, и это не изменится. Поэтому государство должно решить, как мобилизовать все ресурсы: военные силы, экономику, бизнес, образовательные учреждения – начиная с детских садов и школ и заканчивая молодежью и старшими поколениями, – заключает он.

"Есть предел между потребностью и принуждением"

Как напоминает "Телеграфу" военный эксперт и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, в украинском законодательстве четко прописано требование об общевойсковой подготовке граждан как в мирное, так и военное время.

Параллельно действует разветвленная сеть добровольных обучающих программ – от курсов при терробороне до частных инициатив.

— Однако если говорить о факторе принуждения, то сразу возникает вопрос: какую ответственность следует предусмотреть за избежание обязательной, скажем, медицинской подготовки в условиях военного времени — уголовной или административной ? — отмечает аналитик.

Он отмечает, что существует множество деталей, которые следует учитывать, когда речь идет об "обязательных" параметрах функционирования общества во время войны.

Постепенно на военных учебах больше девушек

В беседе с "Телеграфом" ветеран и директор Киевского областного центра подготовки населения к национальному сопротивлению Владимир Авдеенко отмечает любопытный факт. Сейчас мотивацию гражданского населения определяют два ключевых фактора: близость области к фронту и частота ракетных обстрелов и атак дронов.

Директор Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению Владимир Авдеенко

Для Киевщины, где работает центр Нацспротива, особым фактором является то, что область была в оккупации. Люди идут учиться, потому что четко отдают себе отчет: враг до сих пор мечтает о захвате столицы. Так что в случае повторного наступления РФ киевляне хотят уметь защитить свой дом.

— Мы работаем с начала 2024 года, все это время спрос держится на уровне 6-7 желающих на одно учебное место. Дело в том, что Киевский областной центр подготовки населения к сопротивлению был создан при поддержке Третьей отдельной штурмовой бригады. Именно это сохраняет высокий спрос — не только из-за бесплатной учебы, но благодаря тому, что инструкторами являются ветераны с многолетним боевым опытом. Все они служили в Третьей штурмовой бригаде и бригаде "Азов", — говорит ветеран.

Центр Нацспротва напрямую является городской инициативой, предоставляющей сокращенные курсы военной подготовки для желающих горожан. В то же время, по мнению Владимира Авдеенко, подготовка должна быть обязательной для украинцев на разных этапах жизни. В школе это может начинаться еще в подростковом возрасте, в университете через военную кафедру, которая обеспечивает базовую военную подготовку. Для взрослых следует ввести обязательные базовые учения, такие как военная обучение для гражданских. Об этом он уже упоминал в своем интервью для "Телеграфа".

Ветеран 3 ОШБр, инструктор центра подготовки на псевдо "Зевс", рассказывает, что большинство участников учений — это мотивированные ребята в возрасте 25-35 лет. Однако есть и многие люди старшего возраста, от 40 лет. Они также четко осознают серьезность ситуации и стремятся овладеть необходимыми навыками, которые могут спасти жизнь.

Ветеран 3 ОШБр, инструктор центра подготовки с позывным «Зевс»

— В начале года в основном были парни, но летом количество участников распределилось поровну. Сейчас более 60% — это девушки. Такая тенденция заметна по всей Украине. На мой взгляд, это потому, что мотивированные ребята идут служить. Возрастает количество запросов от компаний и учебных заведений на проведение групповых тренировок. Хотя мы стараемся приобщаться, инструкторов и ресурсов не хватает, — рассказывает инструктор.

Статистики того, сколько участников тренингов затем вступают в Вооруженные Силы или Территориальную оборону, центр не ведет. Однако за этот год, говорят, получили много благодарностей, как от девушек, так и от парней, уже став частью Вооруженных Сил Украины, отмечавших их в соцсетях. Ориентировочно это составляет около 10% от всех участников.

— До 2022 года подготовка к реалиям войны это был выбор каждого сознательного украинца. Но сейчас должен сказать, что Украина нуждается в более подготовленных гражданах. Мы живем в условиях войны, и государство должно быть уверено в своих гражданах как в защитниках, способных в случае необходимости защитить свой город, дом и семью, — считает директор Киевского областного центра подготовки населения к национальному сопротивлению Владимир Авдеенко.

По словам опытного военного, сегодня базовые навыки оказания первой медицинской помощи, — это аксиома. Как и подготовка к нацсопротивлению.

— Фронт постепенно двигается не в пользу Украины. Из-за ракетных атак каждый дом в стране подвергается угрозе, и в случае новых трагедий, как это произошло с ОХМАТДИТом или в Полтаве, медицинских ресурсов просто не хватит для всех. Поэтому, чтобы спасти больше жизней, государство должно ввести обязательные учения на всех этапах — от базовых понятий, как использовать турникет в детских садах до сложных уровней в школах и высших учебных заведениях, а также базовую военную подготовку для взрослых, — подчеркивает он. .

На войне нет места демократии?

По мнению Игаля Левина, вопрос о том, должно ли государство прислушиваться к обществу и где проходит этот предел, является сложной политической темой, связанной с коммуникацией.

В конце концов общество не мыслит стратегически и не высказывало запроса, например, на повышение налогов.

— Что важно: чтобы между государством и обществом было налажено эффективное взаимодействие. Однако во время войны все решения сложны, и ни одно из них не будет "хорошим". На войне выбор всегда стоит между "плохим" и "очень плохим". Мудрость государства состоит в том, чтобы избрать меньшее зло, — говорит он.

По его словам, война – это самый недемократический процесс. Во время войны даже в демократических странах ограничиваются свободы. К примеру, во время Второй мировой войны страны Запада значительно сузили демократические права вплоть до завершения войны в 1945 году.

— Это не означает, что следует полностью сворачивать демократию. Украина – демократическая страна, и это ее сильная сторона. – говорит Игаль Левин.

Как вспоминает военный аналитик, часто именно Израиль приводит в пример. Однако даже там, за 75 лет постоянных войн, много демократических аспектов ограничено. Это не попытка создать диктатуру, а побочный эффект войны, и люди это понимают.

— В некоторых аспектах Израиль даже менее демократичный, чем Украина, но это оправдано обстоятельствами, — заключает он.