Танк-снайпер Challenger: в ДШВ рассказали об опыте пользования британской бронетехникой (фото, видео)

Танк в бригаде ласково называют "малыш", что иронично

Украина получила от Британии более 10 танков Challenger 2. Пока их использует в Курской области, 82 десантно-штурмовая Буковинская бригада.

Как рассказал командир танка Александр в комментарии "Армия.Информ", бронетехника оборудована особой системой ведения огня, корректирующей все необходимое самостоятельно, в зависимости от условий. Танк сравнивают со снайпером, ведь среди других, таких как советские танки или Abrams, Challenger — самый меткий. Даже в работе системы наведения много схожего со снайпингом: " У него есть метеодатчик, который передает компьютеру информацию о ветре, влажности и других факторах. И он сам вносит эти поправки". Также бортовой компьютер способен запомнить несколько целей и переключаться между ними без дополнительной перенаведения.

Характеристики Challenger 2

Это основной боевой танк, поступивший на вооружение в 1998 году и прошедший ряд модернизаций, чтобы продлить срок службы и расширить возможности.

Экипаж – 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, водитель)

Двигатель мощностью 1200 л.с. При этом в бригаде ДШВ отмечают, что не помешал бы более мощный, 1500 л.с.

Challenger II 82 десантно-штурмовой Буковинской бригады

Максимальная скорость – 59 км/ч по дороге, что немало для гиганта, весящего более 60 тонн.

Основное вооружение – 120-мм нарезная пушка L30A1 (50 снарядов)

Дополнительное вооружение – цепная пушка Boeing калибра 7,62 мм и GPMG (пулемет общего назначения) для заряжающего.

Оптические и тепловизионные прицелы имеются как у командира, так и у наводчика, включая отдельный панорамный прицел 360° для командира. Прицельные системы, башня и пушка полностью стабилизированы, что позволяет быстро поражать цель в неподвижном состоянии и во время движения.

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