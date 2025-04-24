Ливень с грозой и заморозками. Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Зонтик далеко не прячьте

В последние выходные апреля в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют не только дожди и грозы, но и заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Уже в пятницу, 25 апреля, большинство областей накроют осадки, которые к воскресенью закончатся.

Погода в Украине 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, на всей территории страны прогнозируется дождь и гроза. Несмотря на это, на западе и севере страны воздух прогреется до +22 градусов днем и до +8 градусов ночью. На востоке и в центральных областях днем будет по-летнему тепло: столбик термометра покажет до +25 градусов. Ночью воздух охладится до +10 градусов. Южным областям повезет с теплой погодой днем, воздух прогреется до +25 градусов, а вот дождь с грозой не минует этот регион.

Погода в Украине 25 апреля

Погода в Украине 26 апреля

В субботу, 26 апреля, по всей территории Украины синоптики прогнозируют дождь и грозу. Столбик термометра на западе страны днем достигнет отметки +14 градусов, а ночью +7 градусов. Похолодание коснется и севера, где днем будет до +15 градусов. Теплую дождливую погоду синоптики прогнозируют востоку и югу страны, где днем термометр покажет до +23 градусов. В центре страны днем будет до +18 градусов, а ночью – до +8 градусов.

Погода в Украине 26 апреля

Погода в Украине 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, синоптики не прогнозируют дождей, по всей территории ожидается переменная облачность с прояснениями. Тем не менее, температура воздуха значительно снизится. На западе страны ночью обещают заморозки, а днем — до +13 градусов.

Погода в Украине 27 апреля

На севере и в центральных регионах ночью столбик термометра покажет до +3 градусов, а днем — до +15 градусов. Восточные области еще будут накрывать небольшой дождь, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Южные области ожидает до +16 градусов днем и +7 градусов ночью.

Ранее Телеграф рассказывал, когда в Украину вернется почти летнее тепло после дождей.