Психолог и социолог Светлана Чунихина рассказала "Телеграфу" об опросах общественного мнения в России и Украине

Российско-украинская война – наверняка первый затяжной военный конфликт высокой интенсивности, во время которого так тщательно измеряется состояние общественного мнения в воюющих странах. О том, как воспринимают войну граждане Украины и РФ, и о том, как это восприятие менялось по мере развертывания событий войны во времени, известно почти все.Но главное, что мы знаем точно – для россиян и украинцев война выглядит и чувствуется настолько по-разному, словно речь идет о разных войнах на разных планетах.

Для украинцев война кровавая, разрушительная, жестокая и несправедливая. Это война на уничтожение, и ценой поражения в ней является исчезновение Украины с политической карты мира. Для россиян это "специальная военная операция" — неизбежная, праведная и "священная". Но, как ни парадоксально, жители страны-агрессора тоже считают ставки в этой войне максимально высокими. Большинство из них уверены, что в случае проигрыша Россию ждет политическая смерть.

Разница в цене, которую платят украинское и российское общества за ведение этой войны – откровенная и ужасная. Россияне, можно сказать, остаются даже в плюсах: рынок труда перегрет высокими зарплатами ОПК и дефицитом рабочей силы, Кремль хвастается территориальными достижениями и наслаждается тем испугом, в котором находится цивилизованный мир. Украинцы ежедневно считают своих погибших военных и гражданских, хотя в действительности давно уже потеряли счет.

Однако при всей разнице в отношении к войне у нас и у них есть и кое-что общее. В конце третьего года войны социологические опросы фиксируют рост запроса на переговоры. Шестого ноября Левада-центр обнародовал данные исследования: 55% российских респондентов считают, что следует начать мирные переговоры, и 36% выступают за продолжение боевых действий. Правда, согласно данным этих социологов, доля сторонников переговоров среди граждан страны-агрессора почти все время, пока продолжается "СВО", преобладала над долей тех, кто "топит" за войну. Но в последние месяцы разрыв между ними увеличивается.

Несколько дней назад социологи Gallup показали данные опросов среди украинцев, проведенных в августе и октябре этого года, согласно которым 52% опрошенных хотели бы, чтобы их страна как можно скорее завершила войну, в то время как 38% считают, что Украина должна продолжать воевать, пока не выигрывает войну. Год назад по данным этой же компании соотношение мнений в украинском обществе было совершенно иным – 27% за скорейшее завершение войны, 63% – за продолжение сопротивления. Более половины респондентов (те же 52%) выразили готовность обрести мир путем территориальных уступок.

Вместе с констатацией того, что ситуация на фронте для Украины развивается не очень хорошо, а перспективы победы военным путем совсем туманны, социологи получают вывод: по всей Украине люди все больше устают от войны и стремятся к быстрому миру, а значит поддерживают президента Зеленского, если он найдет какой-нибудь быстрый способ завершить войну.

Означают ли эти цифры, что украинское и российское общество начали мысленно приближаться к вероятным переговорам? Совершенно нет. Ибо ответы на вопрос "вы за мирные переговоры или за продолжение боевых действий" не содержат никакой информации о том, какую именно конфигурацию будущего мирного договора готовы поддержать россияне. Из многочисленных других исследований мы точно знаем, что только такую, которая в полной мере отвечает интересам России, помешанной на собственном величии. Никакие компромиссы или уступки Украине, не говоря уже о признании вины и репарации, в российском общественном сознании речь не идет от слова "совсем". Можно ли считать такие настроения "более миролюбивыми", чем раньше? Конечно нет. Агрессор остается агрессором.

Вопрос, который Gellup задавал украинцам — вы за скорейшее завершение войны или за продолжение боевых действий? — вообще не содержит противоположных альтернатив. Ведь для многих украинцев, как мы знаем из других исследований, путь к скорейшему завершению войны, единственно приемлемый, лежит через продолжение борьбы. Люди, избравшие завершение войны, вряд ли смирились с капитуляцией. По крайней мере, точно не 52%.

Украинцы устали от войны и были бы счастливы, если она прекратилась бы уже сегодня. Это очевидно даже без дорогостоящих опросов. Но война продолжается – несмотря на ужасную усталость и тяжелую ситуацию на фронте.

Проблема с опросом Gellup, и со многими другими, не в том, что они показывают, что и так очевидно. И даже не в том, что аналитики делают из данных этих опросов манипулятивные выводы. Как вот здесь: раз украинцы хотят мира, пусть соглашаются на тот мир, который им предложат.

Проблема в том, что они действительно являются попыткой ухватить воздух. Ибо ключ от завершения войны – не в том, как смотрят на войну украинцы или россияне. И даже не в том, насколько сильно устали от войны американские или европейские социологи, эксперты, политики и т.д., и как отчаянно они хотели бы от Украины прекратить, наконец, это сопротивление. А в том, хочет ли Путин продолжать эту войну вплоть до того, пока его воля не будет навязана всему миру, какой бы кровавой ни была цена. И в том, есть ли сейчас кто-нибудь, кроме Украины, кто готов ему дать отпор изо всех своих сил. Ответы на эти вопросы: да и нет, соответственно. 100%.