Трамп назвал возможные сроки своей встречи с Путиным

В Саудовской Аравии встреча вряд ли произойдет

Американский лидер Дональд Трамп готов лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Это может произойти вскоре после его поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Такое заявление Трамп сделал во время общения со СМИ в Овальном кабинете, пишет CNN. По его словам, встреча маловероятна во время визита в Саудовскую Аравию.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого", — сказал американский президент, отвечая на вопрос о встрече в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия стала местом, где проводятся переговоры между Россией и Украиной, в ходе которых две страны обсуждают потенциальное прекращение огня.

Поездка на Ближний Восток, запланированная на 13–16 мая, станет второй зарубежной поездкой Трампа за второй срок после его запланированного визита в Рим на этих выходных на похороны Папы Римского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что сейчас идет подготовка к встрече главы Кремля и Дональда Трампа, которая "должна быть продуктивной".