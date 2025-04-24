Дешевый тариф на доставку от Новой почты действует не во всех городах: проверь свой

Новая почта предлагает тариф Локал для доставки в пределах одного города. Если успеть до 12:00 — посылка может приехать в тот же день

Один из крупнейших почтовых операторов Украины у Новой почты недорогой тариф, о котором знает не каждый. Тариф Локал доступен для отправлений в пределах города и пригородов.

Посылки при определенных условиях обещают доставить в день ссылку. "Если посылка отправлена до 12:00, ее доставят в тот же день", — утверждают в компании.

Тариф на пересылку между отделениями и почтоматами наименьший для отправок до 2 кг — 60 грн за место, немного дороже обойдутся документы — 65 грн, средняя и большая посылка 90 и 140 грн соответственно.

Тариф Локал от Новой почты

Для отправок есть дополнительные услуги:

доставка курьером — 35 грн к стоимости

отправка габаритного груза более 120 см — 50 грн в стоимость.

Конверт для документов или пакет посылок 0,5–4 кг, переадресация, возврат и комиссия от объявленной ценности до 500 грн входят в стоимость. Тариф "Локал" доступен не во всех городах. Полный список в галерее "Телеграфа".

Отмечается, что оккупированные территории в него не вошли, а Краматорск временно рассматривается как областной центр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жители пригородов возмущены наценкой Новой почты. В этом тарифе в некоторых городах учтены и пригороды.