Оснований для проведения выборов нет: у Зеленского объяснили, что этому угрожает

В таких материалах нет никакого анализа, как можно РФ принудить к чему-либо

В Украины нет никаких оснований или предпосылок для возможности проведения выборов. Ведь война идет с высокой интенсивностью.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио NV. У него спросили, понимает ли он, на какие источники ссылается издание The Economist, и соответствует ли действительности информация о том, что 20 января в Украине могут объявить прекращение огня и отменить военное положение, а 25 мая провести выборы.

По словам Подоляка, когда западные СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяют какую-то информацию, то не объясняют, почему должно произойти.

"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад… Война высокой интенсивности… Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы в Российской Федерации нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна избавиться не только от территории, но и от субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", — подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что эти факты должны быть очевидны для международных партнеров Украины, особенно то, что война продолжается в высокой интенсивности. Он отметил, что неоднократно видел подобные публикации со ссылками на некие источники о возможности замораживания войны и переговорного процесса.

"Все это всегда со ссылкой на анонимные источники и всегда без логики. Потому что… все эти материалы построены на том, что нужно Украине к чему-то заставить, что Украина должна пойти на какие-то уступки… Они даже сами не понимают, вокруг чего они все это выстраивают. Все эти публикации говорят о том, что нужно остановить войну только за счет страны, на которую напали. То есть, Украину нужно заставить прекратить сопротивление", — сказал Подоляк.

Он обратил внимание, что в таких материалах нет никакого анализа, как можно РФ принудить к чему-либо.

Выборы в Украине — что известно

На днях The Economist сообщил, что Украина готовится к выборам. В материале говорится, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Украине начались разговоры о том, какую политику будет проводить Белый дом и как победа республиканца повлияет на нашу страну. Один из важнейших вопросов — сможет ли Трамп навязать прекращение огня и будут ли в Украине выборы во время войны.

Издание отмечает, что киевские политики сейчас обсуждают две даты: 20 января 2025 года (тогда состоится инаугурация Трампа и это первый момент для любого прекращения огня) и 25 мая 2025 года — дата, когда в Украине могут состояться выборы.

В то же время в Офисе президента отрицают подготовку к выборам. Кроме того, собеседники The Economist скептически настроены против выборов в Украине во время войны. По их словам, столицу уже не в первый раз волнуют подобные слухи.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко объяснила, что слухи о будто бы будущих выборах в Украине — подыгрыше России. В нынешних условиях о них не может быть и речи.

Ранее "Телеграф" писал, что Депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.