Уберите конкурентов: какие растения нужно сажать на огороде подальше от огурцов

Оградите огурцы от растений конкурентов на огороде

Совсем скоро придет время сеять огурцы на огороде. Планируя площадь под этот овощ нужно учитывать важный нюанс — растения соседи. Ведь одни культуры могут стать хорошими компаньонами для огурцов, тогда как другие будут конкурировать с ними за воду и питательные вещества.

"Телеграф" расскажет, какие растения на огороде станут плохими соседями для огурцов, а какие можно и даже нужно сажать рядом с ними.

Плохие соседи для огурцов

Рядом с грядками огурцов не стоит сажать картофель, кабачки, дыни и арбузы, пишет The Spruce. Эти культуры будут привлекать к огурцам вредителей и болезни. А к тому же они точно будут конкурировать за воду в почве.

Также не советуют выращивать рядом с огурцами некоторые виды зелени — мяту, розмарин, шалфей и базилик. Эти растения могут задержать рост огурцов, а сильный аромат может повлиять на вкус.

Что можно сажать рядом с огурцами?

Хорошими компаньонами для грядок с огурцами станут горох, фасоль, кукуруза и чечевица. Корневые системы этих растений увеличивают содержание азота в почве, а это очень полезно для огурцов.

Также рядом с огурцами можно посадить редис, свеклу, морковь и лук. С этими растениями не будет конкуренции за пространство в почве. А еще некоторых из этих соседей способны отпугивать вредителей от огурцов.

Чеснок, укроп, сельдерей и бархатцы тоже подгружатся на огороде с вашими огурцами. Эти растения не будут конкурировать за питательные вещества и воду. А некоторые еще и отпугнут с грядки насекомых-вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда можно сеять редиску. Огородный лайфхак поможет вырастить щедрый хрустящий урожай.