Чем грозит Украине выезд ребят-подростков за границу

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины прокомментировала ситуацию

Во время военного положения в Украине запрещено выезжать за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Однако, несмотря на ограничения, определенные категории мужчин все же выезжают за пределы государства. Недавно министр образования и науки Украины Оксен Лесной заявил, что в 10-11 классах многие ученики, особенно ребят, уезжают из Украины.

О том, какие это могут иметь последствия, в интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. По ее словам, сейчас у нее нет точной информации о половозрастном составе выезжающих за границу.

На вопрос, какие последствия будет иметь выезд учащихся 10-11 классов за границу, Либанова заявила, что это приведет к повышению старения населения Украины.

Причины, по которым эти ребята едут за границу, разные у каждого лица. Это может быть получение высшего образования в иностранных вузах, желание избежать мобилизации, неуверенность в собственной безопасности и защищенность от травмирующих событий войны.

— Если они там будут год-два, это одно, а если там будут 10 лет, то совсем другое. Сколько будет длиться война, мы не знаем, заявила Либанова.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин до 25 лет имеет право уехать за границу. Это касается некоторых студентов.