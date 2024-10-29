Демограф назвал реальную численность населения Украины

Демограф говорит, что нужно готовиться к тому, что украинцев будет меньше 30 миллионов

Война оказала существенное влияние на демографическую ситуацию в Украине. Из-за полномасштабного вторжения России население нашего государства уменьшилось по меньшей мере на 10 миллионов человек.

По оценкам ООН, это примерно четверть довоенного количества жителей. О масштабных демографических изменениях рассказал демограф Александр Гладун в интервью РБК.

Сколько человек проживает в Украине сейчас

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало более 42 миллионов человек. Эта оценка учитывала территории в границах 1991 года, включая ОРДЛО и Крым. До начала полномасштабного вторжения специалисты провели специальный анализ демографической ситуации, поскольку последняя перепись населения состоялась давно.

На начало 2024 года численность населения Украины в границах 1991 составляет чуть более 35 миллионов человек. В то же время, без учета временно оккупированных территорий, этот показатель достигает 28-30 миллионов.

Демографы отмечают, что с подсчетом населения на оккупированных территориях огромные сложности. Точные данные о количестве жителей в этих регионах отсутствуют.

Значительное сокращение населения произошло из-за нескольких факторов: массовый выезд украинцев за границу, падение рождаемости и гибель людей во время боевых действий. По международным стандартам демографической статистики личность снимают с учета после года отсутствия в стране. Впрочем, нынешняя ситуация особенная, ведь многие украинцы планируют вернуться домой после завершения войны.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что на Украинском Женском Конгрессе поднимут тему демографии и смоделируют будущее. Это чуть ли не в первый раз, когда этот вопрос поднимут на высоком публичном уровне.