Путін воює за білу расу: з'явилося пояснення, як війна пов'язана з демографією РФ

Кількість слов'ян в РФ стрімко знижується

Російсько-українська війна спричинила потужні демографічні зрушення, які кардинально змінюють етнічну картину населення РФ. Дослідження свідчать про глибокі трансформації, що відбуваються внаслідок військової агресії.

Український дослідник Вадим Денисенко презентував ґрунтовне дослідження "Біла раса Путіна. Демографічні причини російсько-української війни", яке розкриває приховані механізми змін населення РФ. У Facebook автор опублікував детальний аналіз демографічних процесів.

"Ми побудували математичну демографічну модель Росії і можемо зробити кілька важливих висновків: У Путіна вважають, що війна не несе глобальні чи навіть надсерйозні ризики для демографії. Кількість втрат людей репродуктивного віку (приблизно 660 тисяч тих, хто виїхав і приблизно 600 тисяч вбитих та поранених) компенсується людьми з окупованих територій (зараз в російській окупації знаходиться приблизно 4,1 млн людей крім Криму)", — йдеться у повідомленні.

Прогнози до 2046 року невтішні для так званої "білої раси". Частка слов'ян у низці регіонів РФ суттєво скоротиться. Наприклад, у Москві питома вага слов'янського населення впаде до 63,5%.

Найцікавіші трансформації відбуваються в різних кластерах російської федерації. Південний кластер, який включає республіки Північного Кавказу, демонструє найдинамічніше зростання населення. Водночас частка слов'янського населення там скоротиться до 9,1%.

"Демографія руйнує образ "російської цивілізації" майбутнього. Тому путінська влада вибрала крім війни проти України (читай війни за білих людей або першої расистської війни в Європі з часів Гітлера) три компенсаторні механізми", — веде далі дослідник.

Це, на його думку:

зміна міграційної політики (заборона міграції робітників із сім’ями); тотальна русифікація корінних народів, яка доходитиме навіть до незворотних мовних процесів у більшості народів. "А реально живими залишаться лише чеченська, інгушська, тувинська, якутська та калмицька мови. Судячи з усього розрахунок Кремля наступний: потрібно уніфікувати (під росіян) найкрупніші народи, а потім можна буде розібратися з дрібнішими. При цьому, що робити із релігійною ідентифікацією, яка стане основою національної відмінності таких народів, в Кремлі не розуміють і це питання відкладається на потім," — уточнює автор допису. Повна промивка мізків наймолодшого покоління.

"Наша війна — це перша расистська війна в Європі з часів Гітлера", — підкреслює Вадим Денисенко. Дослідження показує, що демографія руйнує міф про "російську цивілізацію" майбутнього.

Науковці прогнозують, що до середини століття етнічний портрет РФ кардинально зміниться. Реалістичні оцінки вказують на стрімке скорочення слов'янського населення в більшості регіонів.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що демограф назвав реальну кількість населення в Україні. Не стало приблизно чверті від довоєнного числа жителів України.