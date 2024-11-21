Некачественные мины от украинского производителя создают угрозу на фронте: журналистка показала видео

Работа с такими боеприпасами – риск для самих минометчиков

Украинским военным на фронт поставили партию некачественных мин калибра 120 мм, они не долетают до целей, а просто падают рядом с минометами.

Об этом сообщает специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко в Facebook. По ее словам, в сети куча видео, на которых видны горящие от отечественных некачественных боеприпасов минометы.

"Это видео с Кураховщины. Там где горячо. И это пи**ец. Потому что это не иначе как диверсия против ВСУ. От наших производителей и Минобороны. Видео с горящим минометом видели многие. А у меня таких еще несколько. С каждого участка фронта. Из Покровщины, Курщины и Кураховщины. Речь идет о некачественной партии мин калибра 120 мм", — говорит корреспондентка.

По ее словам, мины уже изъяли у части бригад, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь.

Кириенко требует объяснений у Минобороны и производителя, ведь ситуация на фронте сложная, много горячих направлений, а пехоте нечем прикрываться от штурмов. Во время удара ВСУ по россиянам командир рассчитывает на уничтожение штурмовиков РФ, но все идет не по плану.

"Минометчики, как ни пытаются, а оно не стреляет. Пилот из дрона, корректирующий огонь постоянно кричит НЕ ВИДИМ РАЗРЫВА. Ну конечно, потому что мина падает не на позиции врага, а рядом с минометом. Не разрывается. Горит ствол. Или 120- просто застревают в стволе", — говорит корреспондентка.

По ее словам, главная проблема — низкое качество мин, мокрый порох, но это критично, когда все ящики с минами разрываются не уничтожая врага, а на позициях ВСУ. И эти боеприпасы были произведены на государственные средства, но от такой поставки толку ноль.

"Об этом уже говорили на оборонном комитете. Но в минпроме сказали — виновные бойцы, которые не правильно хранят порох. Цинизм этого зашкаливает. Потому покажу скоро КАК этот порох упаковывают. Минобороны, ничего не хотите объяснить? А еще лучше, сделать это в правоохранительных органах", — добавляет Юлия Кириенко.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ уже жаловались на плохое качество мин от "Укроборонпрома".