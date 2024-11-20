Оштрафуют ли, если потерял военный билет
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В ТЦК объяснили, когда документ могут повторно выдать
Военнообязанные граждане должны бережно хранить свои военно-учетные документы. За их утрату или умышленную порчу предусмотрена административная ответственность.
Об этом рассказали в Донецком областном ТЦК и СП. В военкомате также объяснили, какие штрафы предусмотрены.
Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если призывник, военнообязанный или резервист лишается военного билета из-за небрежного хранения или умышленной порчи, на него налагается штраф в размере от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан).
За повторное нарушение в особый период штраф растет и составляет от 850 до 1700 гривен (50-150 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Военно-учетный документ может быть повторно выдан в следующих ситуациях:
- непригодность военного билета для дальнейшего использования;
- повреждение или уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;
- потеря или кража военного билета;
- смена фамилии, имени или отчества лица, требующего обновления данных в военном билете.
В ТЦК рассказали, что для возобновления военного билета нужно:
- заявление/рапорт, в котором указывается об обстоятельствах потери военного билета и просьбе о повторной его выдаче;
- паспорт;
- фото 3х4;
- поврежденный документ или его остатки (при наличии);
- выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян);
- справка из отдела полиции, написанное заявление о потере (если документ был похищен).
В военкомате отметили, что повторно документ может быть издан только по решению руководителя ТЦК и СП.
Напоминаем, что электронный военный билет можно сгенерировать в приложении "Резерв+" или на портале "Дия". Чтобы создать электронную копию в "Резерв+", необходимо:
- Войти в приложение и обновить свои данные.
- Найдите документ с QR-кодом, нажав на три точки возле него.
- Выбрать "Загрузить PDF".
- Сохранить файл на Google Drive, отправить по электронной почте или в мессенджер.
- При необходимости распечатать документ.
"Дия" теперь также позволяет создавать электронный военно-учетный документ, подтягивающий данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Обериг).
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если представители ТЦК не признают документы в "Резерв+". В Министерстве обороны рассказали, куда обращаться в этом случае.