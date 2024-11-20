Оштрафуют ли, если потерял военный билет

В ТЦК объяснили, когда документ могут повторно выдать

Военнообязанные граждане должны бережно хранить свои военно-учетные документы. За их утрату или умышленную порчу предусмотрена административная ответственность.

Об этом рассказали в Донецком областном ТЦК и СП. В военкомате также объяснили, какие штрафы предусмотрены.

Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если призывник, военнообязанный или резервист лишается военного билета из-за небрежного хранения или умышленной порчи, на него налагается штраф в размере от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За повторное нарушение в особый период штраф растет и составляет от 850 до 1700 гривен (50-150 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Военно-учетный документ может быть повторно выдан в следующих ситуациях:

непригодность военного билета для дальнейшего использования;

повреждение или уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;

потеря или кража военного билета;

смена фамилии, имени или отчества лица, требующего обновления данных в военном билете.

В ТЦК рассказали, что для возобновления военного билета нужно:

заявление/рапорт, в котором указывается об обстоятельствах потери военного билета и просьбе о повторной его выдаче;

паспорт;

фото 3х4;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян);

справка из отдела полиции, написанное заявление о потере (если документ был похищен).

В военкомате отметили, что повторно документ может быть издан только по решению руководителя ТЦК и СП.

Напоминаем, что электронный военный билет можно сгенерировать в приложении "Резерв+" или на портале "Дия". Чтобы создать электронную копию в "Резерв+", необходимо:

Войти в приложение и обновить свои данные. Найдите документ с QR-кодом, нажав на три точки возле него. Выбрать "Загрузить PDF". Сохранить файл на Google Drive, отправить по электронной почте или в мессенджер. При необходимости распечатать документ.

"Дия" теперь также позволяет создавать электронный военно-учетный документ, подтягивающий данные из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Обериг).

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если представители ТЦК не признают документы в "Резерв+". В Министерстве обороны рассказали, куда обращаться в этом случае.