Без визита в ТЦК: в Минобороны анонсировали новый способ постановки на военный учет

Для постановки на военный учет необходимо лично посетить ТЦК

В Министерстве обороны планируют ввести возможность встать на военный учет без посещения территориальных центров комплектования в 2025 году. Верификация будет проходить через BankID, документы Государственной миграционной службы и Единый государственный демографический реестр.

Украинцы смогут выполнить свой военный долг через смартфон из любого удобного места. Об этом во время брифинга рассказали министр обороны Рустем Умеров и его заместительница Екатерина Черногоренко.

По словам Черногоренко, для постановки на учет необходимо лично посетить ТЦК для верификации и проверки документов. Однако уже началась работа по внедрению онлайн-сервиса, хотя для этого нужны изменения в законодательстве.

Министр обороны подчеркнул, что ведомство работает над техническими, юридическими и законодательными аспектами внедрения нового функционала. Планируется превратить "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр, который станет альтернативой традиционным ТЦК.

"Мы понимаем, что это огромный вызов. Министерство разрабатывает концепцию превращения ТЦК в офис по обслуживанию военнослужащих", – отметил Умеров, добавив, что для министерства важно не навредить действующей системе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Раде хотят открыть данные о военном учете публичных деятелей. Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко уже подверг критике эту инициативу.