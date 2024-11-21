Мужчина хотел попить чаю с полицейскими, но теперь его ждет наказание

Заявителю стало грустно и ему в голову пришла идея вызвать полицию

Житель Борисполя обратился на линию 102 и сообщил о попытке самоубийства. Экипаж патрульных без промедления отправился по указанному адресу, но ситуация оказалась неожиданной.

Заявитель вызвал правоохранителей по странной причине и теперь ему придется выложить деньги за креатив. Об этом пишет Патрульная полиция Борисполя

Когда правоохранители прибыли на место, они установили, что 41-летнему мужчине было грустно и он очень хотел выпить чая с полицейскими, поэтому и совершил ложный вызов.

"Просим вас быть ответственными и вызывать специальные службы только при необходимости, ведь мы проверяем каждый вызов, который поступает на линию 102, так что из-за ошибочных вызовов патрульные могут не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается", – говорится в публикации.

Резюмируя, в пресс-службе напомнили украинцам, что статья 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа от 850 до 3400 гривен.

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