В Ровенской области из-за пожара погибли трое детей: за дело берется полиция (фото)

Причину возгорания устанавливают специалисты

В селе Певжа Дубенского района Ровенской области произошла трагедия: в доме, где проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое малолетних детей.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области. В ГСЧС показали последствия пожара.

Предварительно установлено, что 28-летняя мать положила своего младенца спать в одной из комнат дома, а сама пошла в летнюю кухню готовить еду. В другой комнате остались играть три сына — двое 4-летних и 2-летний. Четверо старших детей в тот момент находились в школе.

Через некоторое время соседи, увидевшие дым, забежали в дом и сообщили, что он горит. Находившийся на работе отец сразу вернулся домой и вызвал скорую помощь. Пожар удалось потушить силами местных жителей.

Трое детей погибли, младенца удалось спасти. Четырех мальчиков доставили в медики, но, к сожалению, врачи сразу не смогли спасти одного из них. Двое других пытались спасти в реанимации, но они тоже умерли. Младенца госпитализировали, но его жизни уже ничего не угрожает.

Следователи проводят досудебное расследование. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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