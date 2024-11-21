Чоловік хотів попити чаю з поліцейськими, але тепер на нього чекає покарання

Заявнику стало сумно і йому на думку спала ідея викликати поліцію

Житель Борисполя звернувся на лінію 102 та повідомив про спробу самогубства. Екіпаж патрульних негайно вирушив за вказаною адресою, але ситуація виявилася несподіваною.

Заявник викликав правоохоронців з дивної причини, і тепер йому доведеться викласти гроші за креатив. Про це пише Патрульна поліція Борисполя.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони встановили, що 41-річному чоловікові було сумно і він дуже хотів випити чаю з поліцейськими, тому й здійснив хибний виклик.

"Просимо вас бути відповідальними і викликати спеціальні служби тільки за потреби, адже ми перевіряємо кожен виклик, який надходить на лінію 102, тому через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує", – йдеться у публікації.

Резюмуючи, у пресслужбі нагадали українцям, що стаття 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу від 850 до 3400 гривень.

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