Прямо на пешеходном переходе: легковушка сбила семью в Черкассах (видео)

На месте работали полиция и медики

В Черкассах водитель сбил семью на пешеходном переходе. Пострадавшим удалось избежать тяжелых травм.

Соответсвующая видеозапись с камер уличного наблюдения была распространена в местных telegram-каналах. Отмечается, что происшествие произошло на перекрестке улице Кобзарской и Амброса.

Как видно на видео, легковушка поворачивала на Амброса и по всей видимости водитель не заметил за встречным автомобилем людей. В сети также допустили, что водителю стало плохо или он перепутал педали.

На кадрах также заметно, что на место приехали полицейские и врачи. О состоянии пострадавших не сообщается, однако после столкновения мужчина, женщина и маленький ребенок стояли на ногах.

Как сообщалось ранее в Кривом Роге утром 16 ноября произошло смертельное ДТП. Там водитель легковушки на высокой скорости врезался в столб. Звук столкновения был настолько громким, что местные жители приняли его за взрыв.

Кроме того, 15 ноября под Луцком пьяный дальнобойщик переехал 64-летнюю женщину на велосипеде. Как оказалось, водителю всего 20 лет.