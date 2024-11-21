VODA UA стала партнером премьеры фильма "Wicked: Чародейка"
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20 ноября состоялась украинская премьера фильма "Wicked: Чародея" от Universal Pictures.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу организации.
В рамках премьеры прошло уникальное мероприятие для блогеров в формате pre-party. Участниц ждала настоящая атмосфера Золушки: перед показом их образы создавал партнер события MakeUp, а бренд VODA UA обеспечил стильную атмосферу и придал особый шарм. Завершился вечер красивейшей фотосессией, после чего все участницы отправились на показ фильма.
VODA UA активно поддерживает социально важные проекты и инициативы. Бренд является спонсором благотворительной организации Superhumans, которая занимается реабилитацией раненых украинцев.