Всего двое. Кто из окружения Путина подстрекает его на удары "Орешником" по Украине

У каждого из них собственные цели

Президента России Владимира Путина на эскалацию войны против Украины и осуществление ударов межконтинентальными баллистическими ракетами толкают два человека из его команды. Это первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и помощник Путина Николай Патрушев.

Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, каждый из них имеет свои цели.

"Кириенко, например, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики. Вместо этого повышение градуса будет постепенно превращать Россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция — это будущее", — добавил Коваленко.

Что известно о Сергее Кириенко

Он родился в Абхазии в 1962 году. С третьей попытки стал главой правительства России в 1998 году.

Баллотировался на должность мэра Москвы, являлся депутатом Государственной Думы РФ, работал председателем государственной комиссии по химическому разоружению. В 2005 году Кириенко возглавил "Росатом", где проработал до 2016 года. В октябре 2016 года он был назначен первым заместителем руководителя администрации Путина.

Кириенко близок с Путиным и является его доверенным лицом. Его считают так называемым "куратором" временно оккупированных регионов Украины. Пособник Путина посещал оккупированные украинские территории, в частности, Запорожскую АЭС. В августе 2024 года СБУ заочно сообщила Кириенко о подозрении по нескольким статьям — пособничество в ведении агрессивной войны, публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины и т.д.

Что известно о Николае Патрушеве

Родился в 1951 году. С 1975 года работал в контрразведывательном подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области.

До мая 2024 был секретарем Совбеза РФ, Путин снял его с этой должности и сделал собственным помощником. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что Патрушев будет "заниматься вопросами кораблестроения".

Помощник президента РФ занимается подготовкой предложений президенту по его полномочиям, подготовкой аналитических, справочных и информационных материалов. Также он участвует совместно с управлениями президента по подготовке государственных, официальных и других визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок президента.

По данным СМИ, среди политических семей, близких к Владимиру Путину, семья Патрушева остается одной из самых влиятельных уже 25 лет. Он является одним из самых больших "ястребом" в окружении Путина — горячим сторонником войны против Украины и ее эскалации.

В апреле 2022 года Патрушев получил подозрение от СБУ. Речь идет о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко объяснил, что стоит за ядерными угрозами Путина. Диктатор не просто поднимает ставки.