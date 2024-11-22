В Карпатах намело до метра снега: какие области засыпет на выходных

Устойчивых морозов синоптики не обещают

В пятницу, 22 ноября, в Карпатах выпал сильный снег и на горе Поп Иван Черногорский уже намело около одного метра снега. Также здесь фиксируется резкое похолодание и столбик термометра стремительно опускается к отметке в -15 °С.

При этом на выходных по всей территории Украины также ожидается переменчивая погода с осадками в виде снега и дождя, а также порывистым ветром. В некоторый областях возможен гололед и налипание мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Так, в Карпатах уже наблюдаются обильные снегопады, метели и порывистый ветер. На выходных погода здесь только ухудшится и столбики термомтров достигнут значительного "минуса".

В субботу, 23 ноября, сохранится неустойчивый характер погоды с осадками в виде снега и дождя, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха.

На востоке и юге страны ожидается сильный дождь и плюсовая температура, а вот в других областях будет падать снег с дождем. Максимальный минус будет на западе, где ночью столбик термометра опустится до -6 градусов.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется сильный мокрый снег ночью, возможно налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег.

В течение дня по всем регионам синоптики прогнозируют температуру выше нуля – от +1 до +12 градусов.

В Карпатах 23 ноября будет небольшой снег. На дорогах западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областей ожидается гололедица.

В воскресенье, 24 ноября, на востоке и юго-востоке Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. На Закарпатье возможен гололёд, а в Карпатах сильный снег.

Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём 0…+5 °С, на юге до +8 °С.

На остальной территории страны осадки не прогнозируются. Температура ночью составит 0–5° мороза, в западных областях – 3–8° мороза. Днем температура будет варьироваться от 3° мороза до 2° тепла, в южных регионах – 1–6° тепла.

В ГСЧС отметили, что в конце недели всю страну, кроме южной части, ожидает образование снежного покрова высотой 3-15 см, на дорогах гололед и налипание мокрого снега.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что метеорологическая зима понемногу пробирается в Украину. Некоторые ее города уже засыпало снегом и есть вероятность дальнейших осадков.