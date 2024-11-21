Украину заметет не на шутку. Какие области засыпет снегом в ближайшее время

Устойчивых морозов синоптики не обещают

До конца недели в Украине продержится зимняя погода с морозом и снегом. Однако не всем областям повезет с этим в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В течение нескольких дней, 22-23 ноября, украинцев ожидают значительные осадки.

Прогноз погоды на 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, синоптики прогнозируют снежную погоду почти по всей Украине, кроме южных и восточных областей. Однако эти регионы ожидает затяжная облачность с дождями. Столбик термометра ночью достигнет -5 градусов на севере и -3 на западе, центральные, восточные и южные области ожидают до -2 градусов. Днем потеплеет до +5 градусов. В течение 22 ноября будет срываться снег, но без устойчивых морозов он повлечет за собой слякоть.

Прогноз погоды на 23 ноября

В субботу, 23 ноября, на востоке и юге страны ожидается сильный дождь и плюсовая температура, а вот в других областях будет падать снег с дождем. Максимальный минус будет на западе, где ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. В течение дня по всем регионам синоптики прогнозируют температуру выше нуля – от +1 до +12 градусов.

К тому же, в течение этих дней Украину будет накрывать шквальный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в столице Украины в ближайшие дни.