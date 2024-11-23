Часть украинцев потеряет отсрочку в начале 2025 года. Кого это касается

Новое постановление Кабмина внесло изменения

Отсрочки, выданные Минэкономики и через "Дію", утрачивают силу с 28 февраля 2025 года. Это новый порядок бронирования от мобилизации опубликованный Кабинетом министров Украины (Кабмин).

Как указано в постановлении №1332, предоставленные решениями Министерства экономики отсрочки действуют только в течение срока, на который они предоставлены.

То есть, до 28 февраля 2025 года. Сюда же относят отсрочки, предоставленные средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія").

Согласно этому постановлению с конца февраля следующего года вышеуказанные отсрочки будут аннулированы. Для решения этого вопроса Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

По данным Правительства, к условиям аннулирования относят увольнение работника, закрытие критически важного предприятия или истечение срока назначения.

Отметим, что это постановление вступает в силу 1 декабря 2024 года, но несколько его пунктов действуют со дня публикации документа.

Напомним, что категория лиц, которые могут получить отсрочку, расширена. Этот законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести. Отсрочка будет предоставляться как родственникам лиц, признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах, так и получившим статус "безвестно отсутствующего" через суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и как может получить отсрочку от мобилизации в Украине.