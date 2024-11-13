Кто и как может получить отсрочку от мобилизации

Мужчина должен состоять на учете в военкомате

В условиях общей мобилизации в Украине определенные категории граждан могут воспользоваться правом на отсрочку от призыва. Для этого нужно своевременно подготовить необходимые документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Законы о мобилизации предусматривают ряд оснований, по которым гражданин может получить отсрочку. Пишет РБК-Украина.

Основные категории, которые могут рассчитывать на отсрочку:

граждане, имеющие серьезные заболевания или временные ограничения по состоянию здоровья;

студенты, которые учатся на дневной форме в вузах или техникумах, могут получить отсрочку на период обучения. Это касается также аспирантов и докторантов;

мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, лицо с инвалидностью или жену с инвалидностью. Учитывается также наличие в семье троих или более несовершеннолетних детей;

бронь могут получить работники в приоритетных для страны отраслях, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство. Работодатель должен подтвердить, что работник занят на критически важной должности.

Как получить отсрочку

Для начала нужно собрать документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. В зависимости от категории это могут быть медицинские заключения, справки учебных заведений, свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности, выписки из трудовой книжки или справки с места работы.

Затем следует обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки. При себе есть паспорт, военный билет и заранее подготовленные документы.

Если право на отсрочку есть по состоянию здоровья, придется пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

После проверки всех документов и при необходимости медицинского заключения военкомат примет решение о предоставлении отсрочки или отказе в ней.

Отметим, что мужчина должен состоять на воинском учете в ТЦК, чтобы получить отсрочку.

Документы, необходимые для оформления отсрочки

Список документов зависит от оснований получения отсрочки. Обычно нужно:

медицинское заключение — для отсрочки по состоянию здоровья;

справка из учебного заведения – для студентов, аспирантов и докторантов;

свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности иждивенцев – для получения отсрочки по семейным обстоятельствам;

справка с места работы и выписка из трудовой книжки – для работников стратегически важных отраслей.

Ранее "Телеграф" писал, когда заканчивается отсрочка от мобилизации у большинства граждан и как ее нужно продлевать. Для этого нужно подать заявление в ТЦК и СП.