Еще несколько категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации

Депутаты проголосовали за важные изменения в законодательстве

В среду, 16 ноября, Верховная Рада приняла законопроект №12104. Он предусматривает устранение правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, законопроект в целом и сразу поддержали 304 голосами.

Также принят №11531. Данный законопроект предусматривает "обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или исчезновение без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры".

Документ был принят в общем 308 голосами.

"Это уже третье исправление ошибки, которую совершили принимая закон о мобилизации", — пишет Железняк.

Верховная Рада Украины приняла важные изменения в законодательство, позволяющие предоставлять отсрочку от мобилизации гражданским мужчинам, которые находились в плену. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также этот законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести .

Ранее "Телеграф" писал, что мобилизация продолжится и в декабре. Кого из мужчин не призовут на службу.