"Мы готовы": Зеленский рассказал, когда может закончиться война в Украине

Украина открыта не только к предложениям США

Украина имеет все шансы завершить войну уже в следующем году. В январе 2025 года наше государство увидит план будущего президента США Дональда Трампа, обещавшего остановить эту войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на третьей международной конференции Grain from Ukraine. По его словам, глава РФ Владимир Путин имеет свои планы по инаугурации Трампа.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств… Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", — сказал глава государства.

Зеленский отмечает, что Путин намерен вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации будущего президента США, то есть до 20 января 2025 года.

"Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что благодаря украинской инициативе Grain From Ukraine удалось спасти от голода 20 млн человек, реализуя программу "Зерно из Украины". В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп стремится заключить мирные соглашения по войне в Украине.