Экс-посол США рассказал о том, как Трамп будет пытаться закончить войну в Украине

Путин вряд ли добровольно согласится покинуть украинскую территорию

Дональд Трамп, который стал победителем на выборах в США, однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

Об этом заявил экс-посол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст в интервью ресурсу "Главком". По его словам, Путин однозначно не согласится добровольно покинуть территорию Украины и Трампу "предстоит проделать огромную работу".

"Я считаю, что у Трампа есть рычаги, чтобы повлиять на Путина. Вопрос в том, готов ли он их использовать. Хотя он и говорил, что готов… С другой стороны, Трамп также говорит о территориальном компромиссе. Поэтому непонятно, как он может использовать свои рычаги и гарантировать, чтобы Россия оставила оккупированные территории Украины", — сказал Хербст.

При этом дипломат уверен в том, что Путин вряд ли добровольно согласится покинуть украинскую территорию. Это будет возможно, по его мнению, только в обмен на территорию РФ, которую оккупировала Украина.

Хербст также подчеркнул, что разрешение бить дальнобойными ракетами США вглубь территорий РФ, которое дал Украине Джо Байден, было правильным. И Трамп вряд ли захочет его отменять.

"Я считаю, что было бы ошибкой, если бы Трамп прибегнул к запрету использования Украиной дальнобойных ракет США. Потому что такое решение означало бы лишь уменьшение давления на Путина вместо того, чтобы его увеличить. Разрешение на использование ракет — это как раз правильный способ", — резюмировал Хербст.

Кроме этого экс-посол США заявил о том, что "мирный план Трампа" очевидно предполагает, что часть украинских территорий должна будет остаться под контролем РФ. Однако, именно будет гарантировать выживание Украины. При этом он подчеркнул, что такая риторика звучит не очень радостно и вызывает тревожные опасения.

"По моему мнению, идея урегулирования Трампа будет заключаться в том, что часть Украины будет оставаться под контролем России, что является очень тревожным. Однако, как он подчеркнул, это будет гарантировать выживание Украины и ее безопасность, благодаря различным мерам против будущих российских атак. И если это будет достигнуто, то в целом такой вариант будет очень положительным для Украины, хотя и с некоторыми нерадостными элементами", — заявил Хербст.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части. В украинской разведке признали, что такой документ действительно разработали в РФ.