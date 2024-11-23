Трамп хочет назначить спецпосланника по войне в Украине: СМИ узнали имя

Он был специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создать должность специального посланника, занимающегося исключительно урегулированием войны России против Украины. Он рассматривает назначение на этот пост Ричарда Гренелла, бывшего начальника разведки.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники, знакомые с вопросом. Гренелл был послом США в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки во время президентского срока Трампа 2017-2021 годов.

По мнению собеседников издания, если Гренелла будет избран спецпредставителем, он сыграет ключевую роль в усилиях новоизбранного президента США по прекращению войны. Сейчас специального посланника нет, однако Трамп хочет ввести этот пост.

Однако, отмечает издание, ясности в этом вопросе еще нет — Трамп может отказаться от идеи создания должности специального посланника войны в Украине или выбрать для нее другую кандидатуру. Кроме того, нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Что Гренелл говорил о войне

В ходе круглого стола Bloomberg в июле он продвигал создание "автономных зон" для урегулирования конфликта. Греннел также говорил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем. Эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа.

Греннел имеет длительную дипломатическую карьеру и глубокие познания по европейским делам. Именно он являлся специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Как сообщал Телеграф, НАТО планирует усилить долгосрочные обязательства перед Украиной и создать должность "старшего гражданского представителя" по вопросам Украины. Его задачей будет координация поддержки Украины, в том числе военной помощи разных стран.