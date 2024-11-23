Почему Трамп стремится заключить мирные соглашения по войне в Украине - BILD

Трампа интересуют исключительно деньги

Дональд Трамп, который скоро займет кресло нового президента Америки, будет добиваться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом любыми путями. Эта сделка нужна ему исключительно ради денег и он преследует корыстные мотивы.

Таким образом Трамп планирует "возместить" все направленные на помощь Украине деньги за счет ценных металлов, которые скрыты в недрах нашей страны. Об этом сообщает издание BILD.

"По всей видимости Трампа интересует не столько геостратегические соображения, сколько банальные деньги", — пишет BILD.

Издание отмечает, что Украина располагает минеральными ресурсами и редкоземельными металлами на сумму около $7 триллионов. В частности сюда входят: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

И эти "сокровища" Трамп наверняка не захочет отдавать России, а потому поспешит урегулировать конфликт на территории Украины.

Подобные "расчетливые" заявления ранее уже делал сенатор Линдси Грэм, который называл Украину "самой богатой страной в Европе" и обещал, что Трамп проведет переговоры о мирном соглашении, которое будет положительным для Киева и Вашингтона.

"Мы вернем наши деньги и обогатимся редкими землями — и Украина тоже выиграет", — заявлял Грэм.

При этом отмечается, что США потратили в общей сложности 175 миллиардов долларов "из-за конфликта" — 106 миллиардов пошли непосредственно Киеву, из которых 69,8 миллиарда пришлось на оружие. И эти средства Трамп якобы собирается вернуть за счет ресурсов, которыми богата украинская земля.

Напомним, экс-посол США в Украине (2003–2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил о том, что Дональд Трамп однозначно имеет определенные "рычаги, чтобы повлиять на Путина". Вопрос лишь в том, готов ли он их действительно использовать.

По его словам, Путин однозначно не согласится добровольно покинуть территорию Украины и Трампу придется "проделать огромную работу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин может предложить Трампу поделить Украину на три части. В украинской разведке признали, что такой документ действительно разработали в РФ.