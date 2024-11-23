Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, какую цель преследовала Россия запусками МКБР

Путин, Шойгу, где Орешник? Ночь с субботы на пятницу прошла. Никаких страшных вундервафлей по центру Киева не прилетело. Путин не использовал свой Орешник во второй раз.

И, скорее всего, и не использует на данном этапе своего шантажа и ядерного блефа. Хотя это, конечно, не точно….

Почему он, скорее всего, не ударит сейчас? Потому что в этом нет смысла. Эти удары являются инструментом шантажа Запада с целью сорвать поддержку Украины.

Путин ударил по Днепру. Это была демонстративная эскалация. Это был его ответный ход. После того как Украина применила западное дальнобойное оружие по территории России.

Какова цель применения инструмента? Чтобы Украине больше не давали права бить.

А что, если Украина и Запад не поведутся на этот шантаж? Тогда Путину нужно будет снова делать ответный шаг и еще поднимать ставки. Иначе он будет выглядеть как игрок в покер, проигравший квартиру, блефуя. А он не может себе позволить накануне переговоров с Трампом выглядеть слабаком и просто старым маразматиком. Он должен быть пугающим.

Поэтому логично, что он должен оставлять дальнейшие опции. А этих орешников мало, если есть еще один, и надо их беречь. Использовав его сейчас, до хода Запада, он фактически бесполезно потратит очень дефицитный ресурс. Потому что это все будет в рамках его хода, которое он и так уже сделал. А опций дальнейших ходов у него маловато. Ибо ядерку ему не позволит использовать товарищ Си.

А вот оставлять эту возможность и сигнализировать и Украине и Западу, что он знает, что он сделает, если на шантаж не поведутся, выглядит логичным, учитывая его стратегию.

И теперь самое интересное, сработает ли такая стратегия Путина. Полетят ли еще ракеты в бункера и будут ли взрываться составы в результате прилета американских ракет. И если будет, то это будет означать, что в Вашингтоне и Лондоне не повелись на блеф Путина. И это будет хорошо.

Но будет один минус. Путин может тогда бросить на Киев свой орешник, перед этим тянув свой боярышник. Но разве он уже не стрелял по столице Украины много раз? А парламент, если они попадут, что сомнительно, можно будет отремонтировать.

Источник: пост Фурсы в Facebook