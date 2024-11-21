Куда Россия может ударить в следующий раз: депутатам советуют держаться подальше

Речь идет об ударе по улице Грушевского, 5 в Киеве

В последние дни Россия осуществляет беспрецедентные атаки по украинским городам, применяя различные виды ракет и дронов, включая межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". В частности, под удар попали Сумы, Одесса, Глухов и Днепр, где были зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

Следующей целью Кремля, возможно, может стать Верховная Рада Украины. Об этом в четверг, 21 ноября, в эфире проекта "Говорит Великий Львов" сообщил народный депутат Тарас Батенко.

По словам политика, российское руководство существенно повысило ставку в противостоянии с Украиной. "Нас информируют о том, что есть угроза ракетной атаки по Верховной Раде. Будем видеть, произойдет ли это или нет. Но я вижу, что Путин максимально поднял ставки", — подчеркнул Батенко.

Такие агрессивные действия РФ – ответ на разрешение для Украины от западных партнеров на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории.

Также в четверг народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об отмене заседания Верховной Рады, запланированного на пятницу, 22 ноября. Нардеп сетует, что должен был состояться час вопросов к Правительству, но теперь придется ждать следующего заседания, которое состоится уже в декабре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о ракете "Орешник", которой Россия могла ударить по Украине. Об этом нашему корреспонденту рассказал генерал Игорь Романенко.