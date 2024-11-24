Кураховской ТЭС больше не существует. Как выглядит станция после авиаударов россиян (фото, видео)

ТЭС находилась в Покровском районе

Кураховская теплоэлектростанция в Донецкой области полностью разрушена российскими оккупантами. После многочисленных обстрелов, последним из которых стал удар управляемой авиабомбой, ТЭС лишилась своих труб и основных сооружений.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил украинский журналист Денис Казанский. Сообщение сделал в своем Telegram-канале.

"ТЭС в Курахово осталась без труб. Сначала была уничтожена одна труба, потом остальные. Электростанции больше нет. В рамках помощи жителям Донбасса Россия продолжает превращать регион в мертвую пустошь", — написал блогер и журналист.

Ранее видео момента авиаудара опубликовал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

В результате удара было полностью уничтожено здание электростанции, а также ее трубы, ставшие символом этой потери.

Следует отметить, что ранее, по информации The Wall Street Journal, Кураховскую ТЭС частично демонтировали для восстановления других объектов энергосистемы Украины. По словам начальника станции Анатолия Боричевского, демонтаж начался весной 2023 года и завершился в конце лета. Все пригодное оборудование использовали для ремонта пострадавших от российских обстрелов поврежденных электростанций.

Кураховская ТЭС к ударам россиян

Кураховская ТЭС расположена вблизи города Курахово Покровского района Донецкой области. ТЭС соединена с электросетью тремя ЛЭП по 330 кВ.

Строительство ТЭС началось летом 1936, а первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1941 году. С 2007 года корпорация ДТЭК проводила реконструкцию существующих энергоблоков с целью увеличения мощности и повышения надежности оборудования. Модернизация увеличила мощность энергоблока с 210 МВт до 222 МВт.

17 октября 2022 года утром российские оккупанты нанесли очередную серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Массированная атака была продолжена на следующий день, 18 октября. В ночь на 18 октября 2022 года оккупанты нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС и по городу Курахово, чем повлекли большие разрушения. 7 июля 2023 г. произошел обвал крыши котлотурбинного цеха ТЭС. Во время разбора завалов были обнаружены трое погибших работников и еще трое с ранениями разной степени тяжести.

Сейчас Кураховская ТЭС выглядит так

В течение второй половины ноября 2024 года Кураховская ТЭС была полностью уничтожена в результате прилетов российских КАБов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время массированной вражеской ракетной атаки по территории Украины, произошедшей 17 ноября 2024 года, были повреждены три из пяти работающих ТЭС в стране. Все они принадлежат ДТЭК.