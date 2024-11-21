РФ серьезно повредила больше половины ТЭС в Украине - одна из них полностью остановлена

Ситуация остается напряженной

Во время массированной вражеской ракетной атаки по территории Украины, которая произошла 17 ноября, были повреждены три из пяти работающих ТЭС в стране. Все они принадлежат ДТЭК.

Об этом сообщает Reuters. По словам авторов, одна из поврежденных теплоэлектростанций до сих пор не работает и находится в полностью отключенном состоянии.

"Анонимный источник сообщил, что повреждены три электростанции, одна из которых до сих пор полностью отключена, и неясно, сколько времени потребуется для их полного восстановления", — говорится в материале Reuters.

При этом издание пишет о том, что две поврежденных ТЭС возобновили частичную генерацию электроэнергии. О каких именно теплоэлектростанциях идет речь — неизвестно.

Также сообщается, что во время массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины удары были нанесены не только по ТЭС, но и по распределительным станциям.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что в воскресенье был нанесен "серьезный ущерб", но отказался раскрыть цифры, касающиеся потери мощности, заявив, что они слишком конфиденциальны.

"У ДТЭК есть шесть тепловых электростанций на территории Украины. Но одна из них, в охваченном боями Курахово, к которому приближаются российские войска, была демонтирована, чтобы ее части можно было использовать для ремонта других объектов.

Тепловые станции, работающие на угле и газе, традиционно обеспечивают треть общей потребности страны в электроэнергии, основу которой обеспечивают девять блоков трех атомных электростанций на территории, подконтрольной Киеву," — подчеркнули в издании

Стоит отметить, что Владимир Зеленский, комментируя массированный обстрел, заявил, что его целью действительно была — энергетическая инфраструктура страны, а в ДТЭК сообщали о прилете по её ТЭС в городе Бурштын.

Она включает в себя 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". Станция уже подвергалась обстрелу весной 2024 года, а также осенью 2022 года. Работа этой ТЭС важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых крупных объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в случае проблем с производством и распределением электроэнергии и нехватки энергоресурса для нужд населения и промышленности в Украине могут ввести принудительные ограничения.