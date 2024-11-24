Курахівської ТЕС більше не існує. Як виглядає станція після авіаударів росіян (фото, відео)

ТЕС була розташована у Покровському районі

Курахівська теплоелектростанція на Донеччині повністю зруйнована російськими окупантами. Після численних обстрілів, останнім з яких став удар керованою авіабомбою, ТЕС втратила свої труби та основні споруди.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомив український журналіст Денис Казанський. Допис зробив у своєму Telegram-каналі.

"ТЕС у Кураховому залишилася без труб. Спочатку було знищено одну трубу, потім решту. Електростанції більше немає. У рамках допомоги жителям Донбасу Росія продовжує перетворювати регіон на мертву пустку", — написав блогер та журналіст.

Раніше, відео моменту авіаудару опублікував радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

Унаслідок удару було повністю знищено будівлю електростанції, а також її труби, що стали таким собі символом цієї втрати.

Варто зазначити, що раніше, за інформацією The Wall Street Journal, Курахівську ТЕС частково демонтували для відновлення інших об'єктів енергосистеми України. За словами начальника станції Анатолія Боричевського, демонтаж почався навесні 2023 року та завершився наприкінці літа. Усе придатне обладнання використали для ремонту пошкоджених електростанцій, що постраждали від російських обстрілів.

Курахівська ТЕС до ударів росіян

Курахівська ТЕС була розташована поблизу міста Курахове Покровського району Донецької області. ТЕС з'єднана з електромережею трьома ЛЕП по 330 кВ.

Будівництво ТЕС розпочалося влітку 1936 року, а перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1941 році. З 2007 року корпорація ДТЕК проводила реконструкцію існуючих енергоблоків з метою збільшення потужності та підвищення надійності устаткування. Модернізація збільшила потужність енергоблоку з 210 до 222 МВт.

17 жовтня 2022 року, вранці, російські окупанти завдали чергову серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Масована атака була продовжена наступного дня, 18 жовтня. У ніч проти 18 жовтня 2022 року окупанти завдали ракетних ударів по Курахівській ТЕС та по місту Курахове, чим спричинили великі руйнування. 7 липня 2023 року відбувся обвал даху котлотурбінного цеху ТЕС. Під час розбору завалів було виявлено трьох загиблих працівників та ще трьох з пораненнями різного ступеня важкості.

Нині Курахівська ТЕС виглядає так

Протягом другої половини листопада 2024 року Курахівська ТЕС була повністю знищена внаслідок прильотів російських КАБів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час масованої ворожої ракетної атаки по території України, яка сталася 17 листопада 2024 року, було пошкоджено три з п’яти працюючих ТЕС у країні. Усі вони належать ДТЕК.