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Кто из украинцев может потерять бронь от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Бронирование от призыва
Бронирование от призыва. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько условий для получения отсрочки

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Из-за нового постановления значительная часть мужчин потеряет право на бронь.

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета по экономическому развитию Богдан Кицак в эфире телеканала "Киев24". По его словам, правительством установлены новые требования к работникам, которые могут быть забронированы.

Теперь бронирование будет предоставляться только сотрудникам, которые официально трудоустроились на предприятиях до 18 мая 2024 года. Как отметил депутат, получившие должности после этой даты в дальнейшем будут лишены возможности получить бронь от мобилизации.

Кроме того, чтобы забронировать работника, он должен обновить свои данные и не находиться в розыске ТЦК. Также известно, что теперь зарплата на предприятии должна быть не менее 20 тысяч гривен, чтобы бронировать сотрудников на период мобилизации.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказывал об обновленных правилах бронирования. По его словам, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Также введен обязательный зарплатный критерий.

"Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", — отмечает премьер-министр.

Шмигаль также подчеркнул, что все бронирования с 1 декабря будут производиться только через портал "Дия". Также будет проходить ежемесячный мониторинг соответствия предприятий и организаций всем критериям.

Ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев потеряет отсрочку в начале 2025 года. Новое постановление Кабмина вступает в силу с 1 декабря 2024 года, но несколько его пунктов действуют со дня публикации документа.

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