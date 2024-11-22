ТЦК не убрать, а реформировать: глава комиссии Рады о том, что нужно изменить в мобилизации

Если отправлять человека на передовую по принуждению, то это не боевая единица — это 15 миллионов для государства

В Украине уже давно идут разговоры о расформировании ТЦК и замене их на рекрутинговые центры. Впрочем, в такие места будут ходить люди по желанию, ведь на третий год полномасштабной войны люди боятся, а добровольцы закончились. Реально ли это?

Ответ на этот вопрос дала народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход в интервью "Телеграфу" — ТЦК жалуются на маленькие зарплаты: нардепка о бусификации, коррупции в ВЛК и справедливой мобилизации". По ее словам, добровольцы кончились уже очень давно.

"Сказать, что нужна силовая мобилизация… Я помню, как мы все очень весело смеялись над Россией, когда там показывали насильственную мобилизацию. А сейчас мы поменялись местами. И вопрос не в том, что третий год войны, а вопрос в подходах. Вы сидите в тылу и видите, что действительно происходит: кто-то зарабатывает на крови, на продаже оружия втрое дороже, срывает тендеры и делает закупки на Минобороны на 20-50 процентов дороже, кто-то откупился и его не трогают… Вы за этим всем наблюдаете и не хотите мобилизоваться. Человек не знает, на сколько он туда попадает, оттуда все возвращаются на "щите", — говорит она и добавляет, что если бы этого не было, если бы у людей была хоть какая-то определенность, хоть какой уровень справедливости, у нас было бы отношение другое, то нам бы не нужна была такая мобилизация.

Скороход говорит, что если отправлять человека на передовую по принуждению, то это не боевая единица — это 15 миллионов для государства. По мнению нардепки, нужно изменить подход в отношении, учебе, командиры должны нести ответственность за свои действия.

"Все, что написано в отчете ВСК — это пожелания оформленные юридически военнослужащими. И не только обычными солдатами, но и офицерами", — отмечает она.

Впрочем, по ее мнению, сама идея рекрутинговых центров неплохая. Потому что рекрутинговые центры при бригадах.

"Чего все хотят в Третью штурмовую? Чего все хотят в 95-ю бригаду, 126-ю? Потому что там нормальное отношение командира, нормальное обеспечение, работа налажена. И человек не боится туда идти", — уверяет женщина.

Отвечая на вопрос, что в рекрутинговые центры идут только добровольцы, а в ТЦК другая функция, Скороход привела в пример своего знакомого.

"Смотрите, вот у меня есть знакомый говорящий, что все равно в какой-то момент его загребут. А так он будет знать, что пойдет к нормальному командиру и будет служить в тех условиях, в той команде, которая его устраивает. Поэтому не надо говорить, что таких нет. Такие люди есть, и они действительно сами мобилизуются, рекрутируются", — прокомментировала она.

Журналист также спросил ее о насильной мобилизации, когда из ста человек можно де-факто отобрать до 15 человек, то зачем нам такая мобилизация и может, надо думать, чтобы просмотреть весь тыл. Скороход ответила: "Давайте будем откровенными: не расформировать, а реформировать ТЦК, забрать определенные функции, вести наказание за то, что они делают, или не делают. Ну, что нельзя проверить, как были разосланы повестки и как на повестки явились люди? Вот у меня по округу, возьмите любой город, есть люди, которым нельзя отправлять повестки, потому что они там где-то, с кем-то связаны. А есть другие, которых либо уже призвали, либо похоронили.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Слуге народа" прокомментировали скандальные заявления своего нардепа о силовой мобилизации.