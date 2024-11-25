С усами и уверенным взглядом: как выглядел в молодости Виталий Кличко

Бывший боксер — обладатель чемпионских поясов по пяти версиям и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

Виталий Кличко — выдающийся украинский боксер, достигший мирового признания как на ринге, так и вне его. По завершении карьеры спортсмена он ушел в политику и стал мэром Киева. Однако каким был Виталий Кличко в молодости?

На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 поединков, 45 из которых оказались победными, а 41 закончился нокаутом противника. "Телеграф" решил вспомнить, каким был Виталий Кличко в молодости и выяснить, с чего начиналась его карьера.

Детство и юность Виталия Кличко

Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодске в Кыргызстане. Его отец – военнослужащий. Со временем семья переехала в чешский город Мимонь из-за того, что там проходил службу отец. В 1985 году они перебрались в Украину.

Учился Виталий Кличко в Переяславе-Хмельницком педагогическом институте, после чего поступил на аспирантуру в университет физического воспитания и спорта. Его спортивный путь начался с кикбоксинга, которым он начал заниматься в 14 лет. Также будущий чемпион мира занимался боксом и каратэ.

Карьера Виталия Кличко

Виталий Кличко 6 раз становился чемпионом мира по кикбоксингу – дважды среди любителей, а затем четыре раза среди профессионалов. Как кикбоксер у Кличко было 35 поединков, в 34 из которых он победил.

После успеха в кикбоксе Виталий Кличко решил сосредоточиться на боксе. В 1995 году он стал чемпионом мира среди военнослужащих. Из-за положительного теста на стероиды, которые Кличко использовал для лечения травмы, его не допустили к участию в Олимпиаде в Атланте. Вместо него выступил Владимир Кличко.

На профессиональном ринге Виталий Кличко дебютировал в ноябре 1996 года. Он вместе с братом подписал контракт с Universum Box-Promotion, а их тренером стал Фриц Здунек. Первые поединки проходили в Германии.

Уже через три года, в 1990, Виталий Кличко стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после победы над Герби Хайдом нокаутом. После этой победы Кличко поставил мировой рекорд — 25 последовательных боев, завершившихся победой нокаутом в первой половине боя — до 6 раунда.

В следующем году Кличко впервые проиграл в поединке с Крисом Берди. Именно поэтому он лишился чемпионского титула по версии WBO. Во время боя Кличко получил травму.

Мировую славу Виталию Кличко принес бой с британцем Ленноксом Льюисом в 2003 году. Он завершился поражением украинца из-за рассечения над глазом. Хотя и Кличко лидировал, победу отдали Льюису. Результаты все еще считают противоречивыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Петр Порошенко в молодости. Мы помним его как основателя корпорации "Roshen" и пятого президента Украины. Однако его путь бизнесмена и общественного деятеля начался еще в молодом возрасте.