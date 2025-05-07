Еще до КВН, политики и даже школы: как в детстве выглядел глава парламента Стефанчук

Спикер Верховной Рады родился в семье медиков

Политика заняла в биографии нынешнего спикера ВРУ Руслана Стефанчука не сразу ведущую роль — на протяжении многих лет он активно занимался научной деятельностью, преподавал в вузах, а также участвовал в юмористических играх КВН. Однако далеко не все знают, как мужчина выглядел в детстве.

Руслан Алексеевич Стефанчук появился на свет 29 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. Вскоре после его рождения родители приняли решение переехать в Хмельницкий. Там будущий политик провел свои детские и юношеские годы.

Как Руслан Стефанчук выглядел в детстве: фото

Руслан Стефанчук в детстве (справа). Фото: depo.ua

В 1992 году Стефанчук окончил обучение в хмельницкой школе №18, где получил аттестат с отличием. После школы он получил два высших образования: в 1997 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (ныне — Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова) по специальности "Правоведение", а в 1999 году — Технологический университет Подолья (ныне — Хмельницкий национальный университет), где изучал "Менеджмент производственной сферы".

В период учебы в университете Руслан Алексеевич активно участвовал в общественной и культурной жизни: входил в состав команды КВН "Три толстяка". Будучи в этой команде Стефанчук познакомился с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, тогдашним капитаном команды "Квартал 95".

Елена и Владимир Зеленский, а также Руслан Стефанчук в молодости

В 2003 году Стефанчуку было присвоено звание доцента, а уже в 2005 году он стал проректором по научной работе в Хмельницком университете управления и права. С 2011 года занимал пост заведующего отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины, а в 2013 году — возглавил кафедру гражданско-правовых дисциплин.

Фото: unian

С 2014 по 2016 год Стефанчук был проректором в Национальной академии прокуратуры Украины, позже — проректором по научной работе Высшей школы адвокатуры при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Является автором более 500 научных и учебно-методических работ.

Большая политика Стефанчука

В 2018 году Руслан Стефанчук присоединился к команде тогдашнего кандидата в президенты Зеленского. Изначально он занимался подбором специалистов, чья задача заключалась в том, чтобы ввести экс-руководителя "Квартала 95" в основы политики. В 2019 году он стал советником президента и его официальным представителем в ВР, а вскоре после этого занял пост первого заместителя председателя парламента. С 2021 года Стефанчук возглавляет Верховную Раду Украины, заменив своего предшественника Дмитрия Разумкова.

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