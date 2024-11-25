России не хватает ресурсов? Эксперт рассказал, есть ли угроза для Запорожья

По мнению эксперта, россияне не отказываются от планов по Запорожье, но пока это не могут

Российские войска ведут наступление в Запорожской области, но пока им не хватает ресурсов, чтобы захватить всю область, включая ее центр.

Об этом "Телеграфу" в эфире YouTube-передачи "Зараз" рассказал военный эксперт, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он прокомментировал недавнюю публикацию The Economist, где было сказано, что российские войска готовятся к продвижению в сторону Запорожья.

По словам Романенко, сейчас для Путина важно оккупировать Донбасс, а также вытеснить украинские войска из Курской области.

Россияне занимаются опрокидыванием войск на разных участках фронта. Например, было подразделение в Курской области – его перебросили под Волчанск Харьковской области и наоборот.

В то же время, россиянам важно захватить хотя бы один областной центр на юге Украины, ведь они незаконно включили Херсон и Запорожье в свою конституцию. Но для этого им нужно будет форсировать Днепр, что в условиях обстрелов непростое дело.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. В частности, речь шла о тяжелой ситуации в Запорожском направлении.