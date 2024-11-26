В Германии предложили провести новый Рамштайн: когда состоится и на каком уровне

Сейчас ведутся переговоры по формату встречи, в том числе на уровне лидеров и при участии президента США Джозефа Байдена

В Германии в декабре этого года может состояться дополнительная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Одной из опций станут переговоры на высшем уровне – лидеры стран-участников.

Об этом заявил в Киеве руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Бундесвере Кристиан Фройдинг, сообщает "Европейская правда". Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры насчет формата встречи, в том числе на уровне лидеров и при участии президента США Джозефа Байдена.

"Я надеюсь, что в декабре, к Рождеству, состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — сказал генерал.

По словам Фройдинга, смена президента США в январе – это не проблема, как и смена вертикали исполнительной власти. Он считает, что это наоборот позволит зафиксировать намерения сохранить поставки помощи для Вооруженных сил Украины. Также генерал подчеркнул необходимость именно личной встречи, а не встречи из-за видеосвязи.

"Мы поддерживаем то, чтобы эта "Рамштайн-встреча" состоялась в оффлайн-режиме – независимо от того, какой уровень представительства будет согласован. Мы убеждены, что встреча до смены правительства США была бы очень полезна и дала бы четкий сигнал странам-партнерам, что мы продолжим нашу поддержку Украины вне зависимости от того, что происходит в США", – резюмировал он.

Напомним, что в воскресенье, 13 октября, стало известно, что запланированное заранее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") с участием лидеров стран не состоится. Причиной этого является то, что визит американского президента Джо Байдена в Европу будет сокращен. Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планирует в четверг (17 октября) прибыть в Германию с визитом.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по помощи Украине – формату "Рамштайн". Однако из-за приближающегося урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайна" откладывается на пока не определенную дату. "Телеграф" узнал у политолога Владимира Фесенко, почему на самом деле перенесли "Рамштайн".