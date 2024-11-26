Ночью россияне выпустили по Украине почти две сотни дронов. Сколько удалось уничтожить

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей

В ночь на вторник, 26 ноября, россияне атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Также враг использовал баллистические ракеты.

Как сообщили в Воздушных Силах Украины, в ночь на 26 ноября (с 19:30 25 ноября) россияне атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М". Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по разным направлениям.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей. Среди них четыре баллистических ракеты "Искандер-М" и 188 беспилотников.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 76 вражеских беспилотников. Это произошло в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Житомирской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Черновицкой,

Тернопольской,

Ровенской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Одесской,

Николаевской.

"95 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — добавили в ПС.

Как сообщал "Телеграф", российские беспилотники повредили электроинфраструктуру, от которой питается Тернополь, в областном центре пропал свет. По словам мэра города Сергея Надала, есть серьезные повреждения, ситуация зависит не только от работы энергетиков, но и от возможности получения дополнительных мощностей электроэнергии. Подобной ситуации со светом в Тернополе еще не было, она самая плохая с начала полномасштабной войны.