Ночью россияне выпустили по Украине почти две сотни дронов. Сколько удалось уничтожить
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Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей
В ночь на вторник, 26 ноября, россияне атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Также враг использовал баллистические ракеты.
Как сообщили в Воздушных Силах Украины, в ночь на 26 ноября (с 19:30 25 ноября) россияне атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М". Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по разным направлениям.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей. Среди них четыре баллистических ракеты "Искандер-М" и 188 беспилотников.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 76 вражеских беспилотников. Это произошло в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Ровенской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Николаевской.
"95 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — добавили в ПС.
Как сообщал "Телеграф", российские беспилотники повредили электроинфраструктуру, от которой питается Тернополь, в областном центре пропал свет. По словам мэра города Сергея Надала, есть серьезные повреждения, ситуация зависит не только от работы энергетиков, но и от возможности получения дополнительных мощностей электроэнергии. Подобной ситуации со светом в Тернополе еще не было, она самая плохая с начала полномасштабной войны.