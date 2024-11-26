Укр

Ночью россияне выпустили по Украине почти две сотни дронов. Сколько удалось уничтожить

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Сбивание дронов Новость обновлена 26 ноября 2024, 09:52
Сбивание дронов. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей

В ночь на вторник, 26 ноября, россияне атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Также враг использовал баллистические ракеты.

Как сообщили в Воздушных Силах Украины, в ночь на 26 ноября (с 19:30 25 ноября) россияне атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М". Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа по разным направлениям.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей. Среди них четыре баллистических ракеты "Искандер-М" и 188 беспилотников.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 76 вражеских беспилотников. Это произошло в следующих областях:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Черновицкой,
  • Тернопольской,
  • Ровенской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Николаевской.

"95 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших", — добавили в ПС.

Как сообщал "Телеграф", российские беспилотники повредили электроинфраструктуру, от которой питается Тернополь, в областном центре пропал свет. По словам мэра города Сергея Надала, есть серьезные повреждения, ситуация зависит не только от работы энергетиков, но и от возможности получения дополнительных мощностей электроэнергии. Подобной ситуации со светом в Тернополе еще не было, она самая плохая с начала полномасштабной войны.

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#ПВО #Атака #Беспилотники