Тернополь обесточен в результате ночной атаки: что говорят энергетики и власть

Такого жителя Тернополя еще не видели за все время вторжения

В результате ночной атаки дронами в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. С ночи в областном центре нет света, только к утру энергетики заживили незначительную часть города. Не курсируют троллейбусы, есть перебои с водоснабжением, передает корреспондент "Телеграфа".

Эта атака дронов стала самой серьезной по результатам за все время вторжения. Об этом в эфире "Киев24" сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Известно, что БПЛА попал в объект энергоснабжения НЭК "Укрэнерго". Поэтому энергетики вынуждены были ввести сетевые ограничения потребителей.

Пока не известно, когда свет появится у потребителей. Согласно сообщению АО "Тернопольоблэнерго", дроны попали в энергетическую инфраструктуру, нанеся повреждения.

До этого в Тернополе, как и в других городах Украины, действовали графики почасового отключения электричества. Выключать должны были только одну очередь. Однако сейчас они не действительны.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Украине ввели внеплановые отключения света. Без электричества даже города-миллионники.