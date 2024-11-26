"Блэкаут" в Тернополе, массированный налет дронов и щедрый подарок от Германии: главное на утро

Главные новости утра 26 ноября

Утро 26 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Массированный удар дронами

В ночь на 26 ноября россияне запустили большое количество ударных беспилотников по Украине. Из-за этого масштабную тревогу объявили во многих областях на севере и западе страны. Большинство дронов наблюдалось в Киевской области или на подлете туда. Всего в воздушном пространстве страны фиксировали более 50 летательных аппаратов противника. При этом в Киеве слышали взрывы вследствие работы мобильных огневых групп, о чем сообщил городской глава Виталий Кличко.

Блэкаут в Тернополе

В результате ночной атаки дронами в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. С ночи в областном центре нет света, только к утру энергетики заживили незначительную часть города. Также сообщается о перебоях с водоснабжением. Известно, что БПЛА попал в объект энергоснабжения НЭК "Укрэнерго". Поэтому энергетики вынуждены были ввести сетевые ограничения потребителей.

Пока не известно, когда свет появится у потребителей. До этого в Тернополе, как и в других городах Украины, действовали графики почасового отключения электричества. Выключать должны были только одну очередь. Однако сейчас они не действительны.

Подарок от Германии

Германия до конца 2024 года планирует передать Украине еще два зенитных комплекса малой и средней дальности (IRIS-T SLM и IRIS-T SLS).

"Следующие системы IRIS-T SLM и SLS должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля — предложенной в Германии даты федеральных выборов", — сказали в Минобороны ФРГ.

Также в Германии предложили провести новый Раймштайн в декабре. Одной из опций станут переговоры на высшем уровне – лидеры стран-участников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США закрыли громкое дело против Трампа.