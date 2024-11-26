Вночі росіяни випустили по Україні майже дві сотні дронів. Скільки вдалося знищити

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей

В ніч на вівторок, 26 листопада, росіяни атакували Україну майже двома сотнями безпілотників. Також ворог використовував балістичні ракети.

Як повідомили у Повітряних Силах України, у ніч на 26 листопада (із 19:30 25 листопада) росіяни атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М". Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей. Серед них чотири балістичні ракети "Іскандер-М" та 188 безпілотників.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників. Це сталося у таких областях:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Чернівецькій,

Тернопільській,

Рівненській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Одеській,

Миколаївській.

"95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих", — додали у ПС.

Як повідомляв "Телеграф", російські безпілотники пошкодили електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль, в обласному центрі зникло світло. За словами мера міста Сергія Надала, є серйозні пошкодження, ситуація залежить не лише від роботи енергетиків, але й від можливості отримання додаткових потужностей електроенергії. Подібної ситуації зі світлом в Тернополі ще не було, вона найгірша з початку повномасштабної війни.