"Путину это понравилось": Кулеба назвал главную ошибку Запада за последний год

Европа дала сигнал, который оценил Кремль

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной ошибкой западных лидеров за последний год стало резкое осуждение предложения Эммануэля Макрона о введении международных сил в Украину.

По словам Кулебы, такая позиция только подыграла интересам лидера РФ Владимира Путина. Это мнение он высказал в интервью изданию Politiko.

"Если вы спросите меня, какая была самая большая ошибка Запада за прошлый год, я бы сказал, это когда европейские лидеры резко публично осудили предложение [президента Франции] Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. Я не сомневаюсь, что Путину это понравилось", – сказал он.

Таким образом, Европа дала сигнал, который оценил Кремль.

"Для меня это было шоком", — добавил Кулеба.

Напомним, в апреле текущего года президент Франции Макрон сделал резонансное заявление о введении войск в Украину. При этом он долгое время придерживался этого мнения, несмотря на неоднозначную реакцию других союзников. Так, в ответ на опасения США, что это может вовлечь западные страны в конфликт с Россией, Макрон заявил, что помощь США и НАТО не потребуется, даже если по французским войскам в Украине РФ нанесет удар.