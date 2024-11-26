"У Путина нет другой модели": Кулеба рассказал, сработает ли "план Трампа" по завершению войны в Украине

РФ может пойти дальше

Сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий заморозку линии фронта и отказ от вступления в НАТО на 20 лет, не сработает. Глава РФ Владимир Путин будет воевать до конца своих дней.

Об этом в интервью Youtube-канала "Пряма Червона" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, любой мирный план сейчас "написан вилами по воде".

Экс-министр прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа об окончании войны за 24 часа. По словам Кулебы, это заявление было "электоральным".

"Как любой опытный политик Трамп сказал о 24 часах, но не сказал, когда они начнутся. Это было электоральное заявление. Безусловно, что эту войну невозможно остановить ни за 24, ни за 48, ни за 72 часа. Мы это уже все проходили", — подчеркнул он.

Кулеба подчеркнул, что никто сейчас ни в Киеве, ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не скажет реальных параметров, как закончится война. По его мнению, это будет "дикий коктейль" различных "ингредиентов" и гарантий.

"Путин будет воевать до конца своих дней. У него уже нет другой модели. Вопрос с кем и с какой интенсивностью. Но пока Путин сидит в Кремле, он будет воевать с Украиной. Если он увидит, что НАТО превращается в фикцию, он пойдет дальше — в страны Балтии, в Польшу", — подчеркнул экс-министр.

Он также прокомментировал План победы Владимира Зеленского. По словам Кулебы, после презентации этого документа за границей и в парламенте у украинцев возник вопрос, почему этот план предусматривает только действия иностранных партнеров.

Он отметил, что президент услышал это мнение. Кулеба подчеркнул, что после этого глава государства представил План стойкости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента отреагировали на статью The Wall Street Journal о плане завершения войны в Украине. Его приписывают Трампу.