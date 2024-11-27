"Путіну це сподобалося": Кулеба назвав головну помилку Заходу за останній рік

Європа дала сигнал, який оцінив Кремль

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головною помилкою західних лідерів за останній рік стало різке засудження пропозиції Еммануеля Макрона щодо введення міжнародних сил в Україну.

За словами Кулеби, така позиція лише підіграла інтересам президента РФ Володимира Путіна. Цю думку він висловив в інтерв'ю виданню Politiko.

"Якщо ви запитаєте мене, яка була найбільша помилка Заходу за минулий рік, я б сказав, це коли європейські лідери різко публічно засудили пропозицію [президента Франції] Еммануеля Макрона ввести війська в Україну. Я не сумніваюся, що Путіну це сподобалося", – сказав він.

Таким чином Європа дала сигнал, який оцінив Кремль.

"Для мене це було шоком", — додав Кулеба.

Нагадаємо, у квітні поточного року президент Франції Макрон зробив резонансну заяву щодо введення військ в Україну. При цьому він довгий час дотримувався цієї думки попри неоднозначну реакцію інших союзників. Так, у відповідь на побоювання США, що це може втягнути західні країни у конфлікт із Росією, Макрон заявив, що допомога США і НАТО не буде потрібна, навіть якщо по французьких військах в Україні РФ завдасть удару.