Не только Франция: стало известно, кого Макрон агитирует перебросить войска в Украину

Политик настроен очень решительно

Президент Франции Эмануэль Макрон действительно рассматривает введение французских войск в Украину. Более того, Париж создает коалицию союзников, и к французскому контингенту могут присоединиться и военные других стран Европы.

"Сейчас я нахожусь во Франции, на заседании своего комитета в ПАСЕ. Параллельно общаюсь с французскими коллегами. И уже сейчас могу сказать, что все серьезно. Речь о военном контингенте", — написал нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Он подчеркнул, что обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен очень решительно.

Кроме того, Франция создает коалицию союзников, туда, по всей вероятности, войдет Польша и Балтийские страны. Еще идет поиск по другим европейским странам.

"Германия против, потому что считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам. Прямого столкновения с Россией там боятся", — добавил Гончаренко.

Напомним, в конце февраля Макрон на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины заявил, что нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. В марте Макрон неоднократно отмечал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ. Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в ракурсе поддержки Украины. Также Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что говоря об отправке западных войск на территорию Украины президент Франции не имел в виду их участие в боевых действиях. Войска будут заниматься обучением украинских защитников.