"К сожалению, это нецелесообразно": вице-премьер Кулеба оценил вероятность возобновления авиасообщения в Украине

Открытие авиасообщения в 2025 году будет зависеть исключительно от ситуации на фронте

В Украине в ближайшее время не будут восстанавливать авиационное пассажирское сообщение . Авиационная служба Украины готова это сделать, для возобновления полетов из Львова или Борисполя нужно 40-45 дней, но критически важным условием является обеспечение безопасности пассажиров.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в эфире "Суспільного". Он признал, что сейчас обеспечить необходимый уровень безопасности Украина не может.

"Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно", — сказал он.

Кулеба добавил, что открытие авиасообщения в 2025 году будет зависеть исключительно от ситуации на фронте. Поскольку там все и решается.

"Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, касающиеся развития нашей страны — в первую очередь фронт, после этого уже — любое другое развитие", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что первые полеты из украинских аэропортов могут возобновиться уже к концу 2024 года. Этот вариант реальный с высокой вероятностью, но придется сделать много работы, чтобы он стал реальностью.

Отметим, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ноябре заявил о возможном возобновлении работы одного из аэропортов. Пассажирские перевозки возможны, если небо будет надежно защищено системами ПВО. Позже в Сети появились объявления о наборе сотрудников в аэропорт "Борисполь". Тогда же распространились слухи, что он скоро возобновит свою работу.

Напомним, что небо над Украиной для гражданских полетов закрыли из-за боевых действий. Тогда страны Евросоюза начали массово вводить санкции против РФ и Белоруссии. Они запретили самолетам стран-агрессоров залетать в воздушное пространство ЕС.

В прогнозе Европейской организации по безопасности аэронавигации говорится, что возобновление авиасообщения над Украиной возможно не раньше 2029 года. Ограничения также распространяются на полеты в Молдове, Беларуси и РФ.