Киев и Одесса уже без света: в Украине вводят аварийные отключения (обновлено)

После взрывов в одном из городов исчез свет

В четверг, 28 ноября , по указанию "Укрэнерго", в Киеве, Одессе, Житомире, Хмельницком применены экстренные отключения света. Это связано с угрозой массированного ракетного удара России.

Об этом сообщают в ДТЭК. Они действуют по указанию "Укрэнерго".

UPD-2. ДТЭК информирует, что в Киеве и области, а также на Одесчине, Днепропетровщине и Донетчине введены аварийные отключения света.

Ситуацию также прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко. Он подтвердил, что под массированный удар россиян снова попали энергетические объекты по всей стране.

"Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — добавил чиновник.

UPD. "Укрэнерго" официально сообщило о начале аварийных отключений. Конкретные регионы не озвучивались, поэтому это означает, что ограничения будут действовать по всей Украине.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится в сообщении.

По состоянию на 6:18 в Киеве после взрывов исчез свет. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Следует добавить, что во время аварийных отключений электроэнергии нет четких графиков, когда свет появится снова в домах украинцев. Потому сейчас такой информации нет.

Массированная атака РФ 28 ноября — что известно

Российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожают крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине отменят графики отключения света в ближайшее время, но при одном условии